Москвичку, толкнувшую девочку на пути в метро, направили на принудительное лечение

Суд в Москве направил на принудительное лечение пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на пути в московском метро в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд признал, что 64-летняя обвиняемая неспособна осознавать характер своих действий и руководить ими, согласившись с выводами экспертов. Проходить лечение женщина будет в психиатрической больнице специализированного типа.

Инцидент произошел 9 ноября 2025 года на станции столичного метро "Таганская". Женщина из-за личной неприязни толкнула девочку на пути перед прибытием поезда на станцию и при включенном контактном рельсе. Родители девочки, находившиеся вместе с ней рядом, помогли ей подняться на платформу до появления поезда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Женщина была задержана, а после арестована. При этом она говорила, что не нанесла ребенку никакого вреда. По ее словам, она раскаивается в содеянном.

Позднее экспертиза установила, что женщина страдает психическим расстройством.