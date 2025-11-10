Толкнувшая девочку в метро Москвы женщина заявила, что не нанесла ребенку вреда

Фото: Москва 24

Женщина, которая толкнула девочку на пути в московском метро, заявила в беседе с Москвой 24, что не нанесла ребенку никакого вреда.

"Это были секунды, когда ее тут же подняли наверх. Ребенок не пострадал совершенно", – отметила женщина, подчеркнув, что осознавала свои действия.

Вместе с тем обвиняемая заявила, что раскаивается в содеянном. Она призналась, что плохо чувствовала себя в день происшествия. В частности, у нее поднялось давление и ее вырвало.

Она также отметила, что ей показалось, что потерпевшая не была ребенком. Пенсионерка решила, что на вид девочке было примерно 15–16 лет.

Пытаясь объяснить свой поступок, женщина рассказала, что ей показалось, будто девочка смеялась над ней. Обвиняемая добавила, что в последние годы часто сталкивается с таким отношением. Она считает, что насмешками ее пытаются спровоцировать на скандал.

Женщина также рассказала, что проработала 26 лет учителем в школе.

"Всегда говорила, что к людям нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Это золотое правило этики. Я сама всю жизнь жила так, чтобы никому не сделать больно. Но, к сожалению, к своим 64 годам я поняла, что добро люди не помнят, потому что оно не оставляет шрамов", – поделилась обвиняемая.

Она также обратила внимание, что всегда пыталась помогать людям. В частности, утешала их или поддерживала словом.

Инцидент произошел днем 9 ноября на станции метро "Таганская". Жительница Краснодара на фоне личной неприязни толкнула подростка на пути непосредственно перед прибытием поезда на станцию и при включенном контактном рельсе. Родители девочки, находившиеся вместе с ней на месте происшествия, помогли ей подняться на платформу до появления поезда.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Женщина была задержана, а после арестована. Сейчас за девочкой присматривают родственники, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.