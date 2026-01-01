Форма поиска по сайту

01 января, 19:03

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО поразили два летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По уточнению мэра, к работе на месте падения фрагментов дронов в настоящее время задействованы сотрудники экстренных служб.

Информация об их поражении появилась в 19:00 по московскому времени. Через 7 минут градоначальник сообщил о нейтрализации еще одного БПЛА.

В ночь на 1 января системы ПВО перехватили и уничтожили суммарно девять вражеских БПЛА, направлявшихся к столице. На фоне этого в столичном аэропорту Домодедово вводились временные ограничения.

Сначала воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами, затем аэропорт был полностью закрыт на прием и отправку самолетов.

мэр Москвыпроисшествиягород

