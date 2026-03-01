Юрист Леонова: собственники квартир могут парковаться во дворе без допусловий

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Собственники квартир имеют право парковать свой автомобиль на придомовой территории без каких-либо ограничений. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Леонову.

При этом если во дворе нет шлагбаума, то автовладельцы, не являющиеся собственниками квартиры, также могут парковать свой автомобиль при наличии свободного места. Решение об установке шлагбаума для защиты интересов собственников может быть принято по решению общего собрания.

"В этом случае несобственникам въезд на придомовую территорию может быть запрещен. Но для собственников такого запрета быть не может ни при каких обстоятельствах", – подчеркнула эксперт.

Леонова объяснила, что, согласно Жилищному кодексу РФ, участок, на котором построен многоквартирный дом, находится в общей долевой собственности владельцев квартир. В связи с этим все собственники имеют безусловное и неотчуждаемое право пользоваться общим имуществом, включая придомовую территорию и парковку.

Кроме того, все парковочные места являются общими – нельзя "застолбить" определенное место и сделать его "своим". Приобрести можно только место на подземной парковке, это будет считаться отдельным объектом недвижимости.

Вместе с тем автомобиль нельзя парковать на газоне, даже собственникам. За это может грозить штраф. Кроме того, запрещено создавать помехи для вывоза мусора и ситуации, при которой другой автомобиль не может выехать.

