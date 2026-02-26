Юрист Макаров: за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Использование нецензурной лексики при общении в домовых чатах грозит штрафом в размере до 10 тысяч рублей. Об этом предупредил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, правонарушением является мат, появляющийся в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров. В таком случае применяется статья 5.61 КоАП РФ "Оскорбление".

При этом для должностных и юридических лиц размер санкции может достигать 100 и 700 тысяч рублей соответственно.

Однако и бездействие модераторов диалоговых площадок также влечет за собой взыскания по аналогичной статье, указал Макаров. Должностных лиц могут обязать выплатить до 50 тысяч рублей, а юрлиц – до 100 тысяч.

Наказание также может грозить за публикацию в общедомовом чате фотографии соседей. В таком случае суд может предписать выплатить штраф до 200 тысяч или назначить до 2 лет лишения свободы.

Как поясняла юрист Алла Георгиева, никто не вправе публично размещать снимки другого человека без его согласия на это. Даже если сосед совершил какое-то противоправное действие и это зафиксировали на фото, публиковать его незаконно. Вместо этого надо обратиться в правоохранительные органы, чтобы нарушителя привлекли к ответственности.

