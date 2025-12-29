Путин подписал закон о домовых чатах с представителями УК в MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Владимир Путин подписал закон, согласно которому управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и фонды капитального ремонта должны будут общаться с жильцами домов через мессенджер MAX. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее в СМИ сообщали о выходе данного закона на выходных, но в документе указано, что подписан он был в понедельник, 29 декабря. Отмечается, что нововведение повысит уровень коммуникации между гражданами и представителями УК.

В Госдуме подчеркивали, что данное нововведение позволит решить основную проблему, из-за которой сложно поддерживать дистанционные общие собрания собственников жилья – идентификацию участников. По мнению депутатов, другие мессенджеры недостаточно защищены и имеют риск утечек.

Парламентарии указывали, в MAX администраторы чатов будут ответственно подходить к своей работе и начнут оперативно реагировать на запросы жильцов.

