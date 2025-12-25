Ежедневная аудитория МАХ в середине декабря достигла 46,4 млн пользователей

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Число ежедневных пользователей мессенджера MAX, по данным на 22 декабря 2025 года, достигло 46,4 миллиона, то есть 37,7% населения страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Mediascope.

Кроме того, в MAX появилось свыше 122 тысяч публичных каналов, чья совокупная аудитория составляет 35 миллионов подписчиков. Среди лидеров по аудитории каналы "Кремль.Новости", "Мир сегодня с Юрием Подолякой", "Артемий Лебедев", "СОЛОВЬЕВ", Mash, "РИА Новости", RT на русском и "Едим дома".

По данным журналистов, на момент 17 декабря количество зарегистрированных пользователей мессенджера достигло 75 миллионов человек. Всего с момента запуска платформы пользователи отправили свыше 6,5 миллиарда сообщений и совершили свыше 2 миллиардов звонков.

Ранее в MAX появилась возможность отправки сообщений и звонков жителям девяти стран СНГ. Теперь такая функция стала доступна не только в России и Белоруссии, но и в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Обновление позволяет поддерживать связь с близкими за границей миллионам пользователей.

