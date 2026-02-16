Форма поиска по сайту

16 февраля, 07:36

Транспорт

Расписание электричек изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В праздничные выходные с 21 по 23 февраля Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой (МЖД) изменит расписание поездов и назначит дополнительные экспрессы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Рост пассажиропотока традиционно наблюдается в праздники. К тому же на 22 февраля выпадает завершение масленичной недели, и в Подмосковье и регионах будут проводиться различные мероприятия. Поэтому изменят график движения поездов, чтобы пассажиры могли спланировать поездки в выходные, отметил замгендиректора, директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов.

В частности 21 и 22 февраля электрички будут ходить по расписанию субботы, 23-го числа – по графику воскресенья. В первый рабочий день, 24 февраля, составы будут курсировать по расписанию понедельника.

Более того, в праздничные выходные назначат дополнительные экспрессы. Например, 21 февраля на Калужском направлении будут ходить поезда № 7007/7008 Москва – Калуга и № 7184 Нара – Москва. 21 и 23 февраля граждане могут воспользоваться экспрессами № 7023/7024 Калуга-1 – Москва.

На Курском направлении 21–23 февраля будут курсировать электрички № 7031 и 7030 по маршруту Москва – Тула-1-Курская. В День защитника Отечества на Нижегородском направлении добавят экспресс № 7079/7080 Владимир – Москва. Тем временем на Казанском направлении 24 февраля назначат поезд № 7021 Рязань-1 – Москва.

Ранее сообщалось, что до 23 марта изменен график движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3. Корректировки связаны с обновлением инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.

Некоторые составы МЦД-3, следующие по маршруту Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково, отменены, а интервалы между отправлениями с 23:00 до 04:30 увеличены до 30 минут.

График движения поездов МЦД-3 изменился до 20 февраля

