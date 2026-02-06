Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 11:34

Транспорт

График поездов на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 изменится с 15 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

График движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится с 15 февраля по 23 марта. Об этом предупредила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Корректировки расписания связаны с модернизацией инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. В частности, некоторые составы МЦД-3, следующие по маршруту Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково, будут отменены, а интервалы между отправлениями с 23:00 до 04:30 увеличатся до 30 минут.

Под полную отмену также подпадает часть электричек на маршруте Москва – Тверь – Москва. Кроме того, некоторые будут следовать по укороченным маршрутам, а другие – по новому расписанию.

Со всеми изменениями горожанам рекомендуют ознакомиться на информационных стендах станций, сайте АО "МТ ППК" в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что туристический поезд "Рица" отправится из Москвы в Абхазию 9 октября. Поезд будет следовать с остановками в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону. Путешествие продлится 7 дней с возвращением в столицу.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика