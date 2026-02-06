График поездов на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 изменится с 15 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

График движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится с 15 февраля по 23 марта. Об этом предупредила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Корректировки расписания связаны с модернизацией инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. В частности, некоторые составы МЦД-3, следующие по маршруту Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково, будут отменены, а интервалы между отправлениями с 23:00 до 04:30 увеличатся до 30 минут.

Под полную отмену также подпадает часть электричек на маршруте Москва – Тверь – Москва. Кроме того, некоторые будут следовать по укороченным маршрутам, а другие – по новому расписанию.

Со всеми изменениями горожанам рекомендуют ознакомиться на информационных стендах станций, сайте АО "МТ ППК" в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

