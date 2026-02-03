Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 13:59

Транспорт

Туристический поезд "Рица" отправится из Москвы в Абхазию 9 октября

Фото: depositphotos/Grigoriy Pisotckii

Отправление единственного в 2026 году туристического поезда "Рица" из Москва в Абхазию запланировано на 9 октября, сообщили в пресс-службе РЖД.

На маршруте предусмотрены остановки в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону. Путешествие продлится 7 дней с возвращением в столицу.

"Поезд станет для путешественников настоящим "отелем на колесах". Благодаря удобному расписанию днем можно отправиться на экскурсии, а вечером и ночью – отдохнуть в комфортабельных вагонах "люкс", СВ или купе", – уточнили в компании.

Все вагоны оснастят системами кондиционирования воздуха, современными туалетными комплексами, а также розетками для зарядки электронных устройств. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться вагонами-ресторанами, вагоном-баром и вагоном-душем.

Билеты можно будет приобрести не ранее чем за 90 дней до отправления.

Вместе с тем путешественники могут приобрести путевку на сезонный поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией, который запустят 24 апреля. Сезонный состав будет ходить каждый день из столицы, отправляясь в 20:00 с Павелецкого вокзала.

Он проедет через Воронеж и Ростов-на-Дону, а прибудет в Евпаторию на следующий день в 11:20. Исключением станет только рейс 24 апреля, который прибудет в место назначения в 12:15. Обратно состав станет отправляться с 26-го числа.

Читайте также


транспорт

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика