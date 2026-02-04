NBC News: экс-супруг Джилл Байден Стивенсон задержан по подозрению в убийстве

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Полиция задержала бывшего мужа экс первой леди США Джилл Байден Уильяма Стивенсона. Он подозревается в убийстве своей нынешней супруги, сообщает NBC News.

По данным СМИ, правоохранители прибыли по вызову к дому Стивенсонов 28 декабря после сообщений о бытовом конфликте. Жертва была найдена без сознания в гостиной. Женщина умерла, несмотря на оказание первой помощи.

Стивенсон в настоящий момент находится под стражей. Суд установил залог в размере 500 тысяч долларов.

Джилл и Уильям прожили в браке 5 лет и развелись в мае 1975 года.

Ранее в Минюсте США предложили завести дело против Байден о жестоком обращении с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы супруга со здоровьем. Утверждается, что Джилл была в курсе проблем экс-президента США Джо Байдена, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост. О том, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно 18 мая 2025 года.