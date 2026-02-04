Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 11:24

Происшествия
Главная / Новости /

NBC News: экс-супруг Джилл Байден Стивенсон задержан по подозрению в убийстве

Экс-супруг Джилл Байден Стивенсон задержан по подозрению в убийстве

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Полиция задержала бывшего мужа экс первой леди США Джилл Байден Уильяма Стивенсона. Он подозревается в убийстве своей нынешней супруги, сообщает NBC News.

По данным СМИ, правоохранители прибыли по вызову к дому Стивенсонов 28 декабря после сообщений о бытовом конфликте. Жертва была найдена без сознания в гостиной. Женщина умерла, несмотря на оказание первой помощи.

Стивенсон в настоящий момент находится под стражей. Суд установил залог в размере 500 тысяч долларов.

Джилл и Уильям прожили в браке 5 лет и развелись в мае 1975 года.

Ранее в Минюсте США предложили завести дело против Байден о жестоком обращении с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы супруга со здоровьем. Утверждается, что Джилл была в курсе проблем экс-президента США Джо Байдена, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост. О том, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно 18 мая 2025 года.

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика