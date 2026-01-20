Afternoon: в Индии муж и сын убили женщину из-за конфликтов в семье

Фото: depositphotos/belchonock

В индийском штате Тамилнад полиция раскрыла убийство 36-летней женщины, в совершении которого подозреваются ее муж, сын и знакомый семьи. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Afternoon.

Расследование началось 13 января после обращения брата погибшей, который заявил о ее исчезновении. По его словам, женщина отправилась в дом знакомого и перестала выходить на связь.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители заподозрили в причастности к пропаже ближайших родственников. Во время допросов супруг женщины и ее сын дали признательные показания.

Оказалось, что после развода с первым мужем погибшая вступила во второй брак и родила двоих детей. Она поддерживала отношения с несколькими мужчинами, что регулярно становилось причиной семейных конфликтов. Требования супруга изменить образ жизни она игнорировала.

Как выяснили следователи, мужчина решил убить жену и предложил своему сыну и его знакомому вознаграждение в размере 50 тысяч рупий (около 43 тысяч рублей. – Прим. ред.) за помощь. Женщину заманили в дом, где ей перерезали горло и обезглавили серпом. Тело вывезли на пустырь, частично сожгли и закопали, голову захоронили отдельно.

Все подозреваемые задержаны. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления.

