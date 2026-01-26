Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько украинских офицеров, в том числе из спецподразделения "Омега", были уничтожены на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР) и в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По информации агентства, в ДНР был ликвидирован командир группы специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский (позывной Сухой). Также там уничтожен начальник связи центра спецназа "Омега" младший лейтенант Андрей Марков (позывной Маркиз). В источнике охарактеризовали Маркова как активиста событий на Майдане и сторонника "бандеровской идеологии".

В Харьковской области, согласно сообщению, был ликвидирован начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, воевавший на Донбассе с 2019 года.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что в том же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик, а в ДНР – командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк, уроженец Волынской области.

Ранее в эфире телеканала "Россия 1" командир дивизиона с позывным "Север" сообщил, что российский зенитно-ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, операция по уничтожению самолета была тщательно спланирована совместно с командованием бригады.