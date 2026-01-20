Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также энергетическим и транспортным объектам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Операция, проведенная в ночь на 20 января, стала ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, уточнили в оборонном ведомстве. В ней были задействованы высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

В результате все цели, в том числе склады боеприпасов и цеха по производству дронов дальнего действия, были ликвидированы.

Вместе с тем в сводке Минобороны говорится о нейтрализации российскими войсками командных пунктов украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 158 районах в течение минувших суток. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Накануне, 19 января, армия России освободила населенные пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Контроль над первым селом был взят благодаря подразделениям группировки "Центр". Освобождением второго пункта занимались подразделения группировки "Днепр".