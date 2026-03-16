Песков: Путин со всей страной радуется результатам российских паралимпийцев

Владимир Путин вместе со всей страной радуется успешному выступлению российский паралимпийцев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер уже направил поздравительные телеграммы всем российским спортсменам, занявшим призовые места на Паралимпиаде в Италии.

"Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с ними встречи. Конечно же, это наши герои", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что санкции киевского режима в отношении российских паралимпийцев не способны бросить тень на их успешные выступления. Ранее Украина ввела ограничения против десяти спортсменов из России.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, которые прошли в Италии. На счету российских атлетов 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Всего в соревнованиях участвовали шесть спортсменов из России. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет. Первое место в общем зачете у китайской сборной (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых), второе – у команды США (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).