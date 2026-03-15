Новости

Новости

15 марта, 19:06

Тренер Ромашина отметила стальной характер российских паралимпийцев

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские спортсмены показали стальной характер на Паралимпийских играх в Италии. Об этом ТАСС заявила главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

"На таких людей, как наши паралимпийцы, мы должны всегда равняться, смотреть, ориентироваться, потому что они люди со стальным характером, с силой духа, которая нам даже и не снилась. Поэтому мы на них равняемся, будем всегда за них болеть", – сказала собеседница агентства.

Ромашина также поздравила российских атлетов с третьим местом в медальном зачете на Паралимпиаде.

Всего спортсмены из РФ завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Первое место в медальном зачете заняла китайская сборная, а второе – американская. При этом на Паралимпиаде разыграют еще две золотые медали.

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады

спорт

