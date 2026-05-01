Проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита

Столица предоставит предпринимателям бесплатные торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Лето в Москве". Для участия необходимо подать заявку и пройти конкурсный отбор, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.

По словам создательницы бренда войлочных игрушек "ЕжкинКот" Елены Саксиной, участие в проекте позволяет увеличить число чеков и узнаваемость.

"Для меня важно, что я становлюсь частью праздников, что вместе с организаторами мы создаем особенную атмосферу и настроение для горожан. В рамках проекта я несколько раз проводила мастер-классы: рассказывала об истории появления войлока на Руси и о технологии работы с шерстью", – отметила она.

Владелица кафе "Остров вкуса" Наталья Муллахметова подчеркнула, что проект стимулирует развиваться. Разные темы фестивалей заставляют адаптировать меню, придумывать новые блюда и держать команду в тонусе. Также она обратила внимание на вовлеченность организаторов в решение возникающих технических трудностей.

Замгендиректора по развитию ООО "Дары Домбая" Марат Токов указал, что "Лето в Москве" принесло бизнесу несколько оптовых клиентов.

"Участие в проекте – это имиджевая история, потому что формирование доверия и эмоциональной связи с покупателем со временем конвертируется в деньги. Участие в таких проектах – это стратегический инструмент, инвестиция в долгосрочное развитие, а не только в текущую выручку", – сказал он.

Ранее сообщалось, что благодаря участию в проекте "Лето в Москве" предприниматели смогут получить пиар-поддержку в СМИ и соцсетях. Например, участвуя в спецпроекте "Время возможностей", предприниматели из сферы торговли и услуг, гостиничного бизнеса, индустрии красоты, спорта, культуры, образования, общественного питания и творчества смогут проводить интересные мероприятия на собственных площадках. О них расскажут в СМИ, соцсетях, московских медиа и геосервисах.

