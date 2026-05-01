Проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита

Новости

Новости

01 мая, 09:41

Экономика

Проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица предоставит предпринимателям бесплатные торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Лето в Москве". Для участия необходимо подать заявку и пройти конкурсный отбор, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.

По словам создательницы бренда войлочных игрушек "ЕжкинКот" Елены Саксиной, участие в проекте позволяет увеличить число чеков и узнаваемость.

"Для меня важно, что я становлюсь частью праздников, что вместе с организаторами мы создаем особенную атмосферу и настроение для горожан. В рамках проекта я несколько раз проводила мастер-классы: рассказывала об истории появления войлока на Руси и о технологии работы с шерстью", – отметила она.

Владелица кафе "Остров вкуса" Наталья Муллахметова подчеркнула, что проект стимулирует развиваться. Разные темы фестивалей заставляют адаптировать меню, придумывать новые блюда и держать команду в тонусе. Также она обратила внимание на вовлеченность организаторов в решение возникающих технических трудностей.

Замгендиректора по развитию ООО "Дары Домбая" Марат Токов указал, что "Лето в Москве" принесло бизнесу несколько оптовых клиентов.

"Участие в проекте – это имиджевая история, потому что формирование доверия и эмоциональной связи с покупателем со временем конвертируется в деньги. Участие в таких проектах – это стратегический инструмент, инвестиция в долгосрочное развитие, а не только в текущую выручку", – сказал он.

Ранее сообщалось, что благодаря участию в проекте "Лето в Москве" предприниматели смогут получить пиар-поддержку в СМИ и соцсетях. Например, участвуя в спецпроекте "Время возможностей", предприниматели из сферы торговли и услуг, гостиничного бизнеса, индустрии красоты, спорта, культуры, образования, общественного питания и творчества смогут проводить интересные мероприятия на собственных площадках. О них расскажут в СМИ, соцсетях, московских медиа и геосервисах.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

