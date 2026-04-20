Представители бизнеса рассказали об эффекте от участия в "Лете в Москве"

Российские девелоперы активно участвуют в развитии общественных пространств Москвы, создавая в зеленых зонах площадки с насыщенной культурной программой и современной инфраструктурой. В парках появляются обновленные игровые и спортивные объекты, а также зоны комфортного отдыха. В 2026 году строительные компании имеют возможность стать партнерами городского проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

В сезоне 2025 года в Парке Горького в рамках данной инициативы открылось уникальное детское пространство "Кот". Доминантой локации стала масштабная фигура животного длиной 17 метров, шириной 22 метра и высотой 4 метра. Объект облицован мягким резиновым покрытием с текстурой "под шерсть".

Для активных игр предусмотрены подъемы по хвосту, лазательная сетка, пандус и множество мелких зацепов. Особый интерес вызывает интерактивный элемент – встроенная переговорная труба: на детское "мяу" скульптура отвечает реалистичным звуком.

В ходе предыдущего сезона программы "Зима в Москве" в городе были оборудованы специальные площадки для керлинга. Одну из них девелопер организовал в парке "Ходынское поле", создав там полноценную зону зимнего досуга.

Бизнес все чаще ассоциирует свои бренды с активным образом жизни, что заметно укрепляет лояльность молодой аудитории. Примером тому служит инициатива компании "22/11", которая благоустроила в парке "Фили" не только дорожку для керлинга, но и костровую зону, дополнив отдых гостей выступлениями диджеев.

Девелопер "Донстрой" в свою очередь преобразил центральную эстраду зоны отдыха "Красногвардейские пруды", установив там стилизованную новогоднюю ель. Это позволило организовать новое семейное пространство для прогулок на свежем воздухе.

Компания "Новая эра" (дочерняя структура "РЖД-Недвижимость") выбрала для продвижения своего бренда каток "Лед" в парке "Сокольники". Коммерческий директор организации Анастасия Суханцева отметила, что сотрудничество с этой локацией отражает философию застройщика, ориентированную на создание сбалансированной среды, где городской досуг и семейные ценности сочетаются с природным окружением. Через это партнерство девелопер стремился продемонстрировать, что динамика жизни и спокойствие, стабильность и развитие могут гармонично сосуществовать в едином пространстве.

Вложения застройщиков в парковую инфраструктуру и событийные мероприятия трансформируют зеленые зоны в многофункциональные точки притяжения как для москвичей, так и для гостей столицы.

Сейчас представителей делового сообщества приглашают присоединиться к новому сезону "Лета в Москве" в статусе партнеров и соорганизаторов ключевых городских мероприятий. Участие в проекте открывает бизнесу доступ к зонам с высоким пешеходным трафиком, возможность эксплуатации готовой инфраструктуры и оборудования, гибкие форматы интеграции, всестороннюю информационную поддержку и включение в масштабную программу городских событий.

Кроме того, проект "Лето в Москве" помогает предпринимателям найти постоянных клиентов. В этом году бизнесмены смогут стать партнерами основных площадок, представить свою бренд-зону, подготовить акции для клиентов, продемонстрировать товары в арт-павильонах.