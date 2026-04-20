20 апреля, 09:25

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Фото: sobyanin.ru

На площадках благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" в центре и округах Москвы гости познакомились с пасхальными традициями, мастерили сувениры и учились печь куличи, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Фестиваль завершился в воскресенье, 19 апреля. Традиционно бизнес помог городу не только создать праздничную атмосферу, но и передал часть фестивальной выручки на благотворительность. Собранные средства пойдут на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие добрые дела.

"В "Домиках добра" проекта "Москва помогает" волонтеры собрали более 5 тысяч подарков для военнослужащих и детей из новых регионов. <...> Спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие в благотворительном фестивале!" – подчеркнул Собянин.

В рамках фестиваля жители и гости города состязались в силе и ловкости на турнире "Самый сильный житель района", расписывали двухметровые пасхальные яйца и слушали колокольный звон, а также выбирали подарки на благотворительных ярмарках. Помимо этого, 51 животному из московских приютов помогли найти свой дом.

Ранее Собянин сообщил о завершении монтажа отреставрированных декораций крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя. Он объяснил, что за четверть века в городских условиях декоративные элементы утратили первичный облик.

В связи с этим их нужно было привести в порядок. Всего специалисты демонтировали около 500 разных накладных декораций из литой бронзы. Вес каждой составлял в среднем 20 килограммов. При этом элементы главного креста весят до 50 килограммов.

Читайте также


Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

