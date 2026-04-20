Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Фото: sobyanin.ru

На площадках благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" в центре и округах Москвы гости познакомились с пасхальными традициями, мастерили сувениры и учились печь куличи, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Фестиваль завершился в воскресенье, 19 апреля. Традиционно бизнес помог городу не только создать праздничную атмосферу, но и передал часть фестивальной выручки на благотворительность. Собранные средства пойдут на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие добрые дела.

"В "Домиках добра" проекта "Москва помогает" волонтеры собрали более 5 тысяч подарков для военнослужащих и детей из новых регионов. <...> Спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие в благотворительном фестивале!" – подчеркнул Собянин.

В рамках фестиваля жители и гости города состязались в силе и ловкости на турнире "Самый сильный житель района", расписывали двухметровые пасхальные яйца и слушали колокольный звон, а также выбирали подарки на благотворительных ярмарках. Помимо этого, 51 животному из московских приютов помогли найти свой дом.

Ранее Собянин сообщил о завершении монтажа отреставрированных декораций крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя. Он объяснил, что за четверть века в городских условиях декоративные элементы утратили первичный облик.

В связи с этим их нужно было привести в порядок. Всего специалисты демонтировали около 500 разных накладных декораций из литой бронзы. Вес каждой составлял в среднем 20 килограммов. При этом элементы главного креста весят до 50 килограммов.

