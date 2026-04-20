20 апреля, 09:57

Депутат ГД Буцкая: работающие по двум договорам могут получить двойную оплату больничного

Россияне, совмещающие работу по трудовому и гражданско-правовому договорам, имеют право на получение двойной оплаты больничного листа. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Можно ли <...> получать два страховых обеспечения в виде двух оплачиваемых больничных? Оказывается, можно. <...> Пособия по временной нетрудоспособности назначаются и выплачиваются и по страхователю, у которого работающий гражданин работает по трудовому договору, и по страхователю, с которым заключен гражданско-правовой договор", – уточнила чиновник в беседе с ТАСС.

При расчете пособия на основной работе не учитывается заработок по гражданско-правовым договорам. Однако, если гражданин по нескольким таким договорам, а также договорам авторского заказа и другим, больничный ему выплачивается один раз, но на основании суммарного среднего заработка.

Причем сотрудник сам выбирает, по линии какого из заказчиков оформить лист, подчеркнула парламентарий, обратив внимание на необходимость установления суммы страховых взносов, уплаченных за предыдущий год, не меньше стоимости страхового года.

Вместе с тем Буцкая напомнила, что Минздрав недавно обновил порядок оформления больничных для находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Теперь сохраняется право на выплаты по нетрудоспособности, даже если родитель одновременно трудоустроен на другой работе.

В соответствии с законодательством РФ, листок нетрудоспособности предоставляется сотрудникам в случае болезни или травмы, болезни ребенка или другого близкого человека, нуждающегося в уходе, а также при беременности и родах и в отдельных ситуациях. Обычно первые три дня больничного оплачивает работодатель, а последующие – Социальный фонд.

Сумма пособия зависит от среднего заработка за последние 2 года и стажа (при стаже от 8 лет выплачивается 100% заработка). Минимальный размер больничного рассчитывается от МРОТ, а максимальный в 2026 году – 6,8 тысячи рублей в день.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин направил в Минтруд инициативу о дополнительных оплачиваемых выходных для родителей – до 7 дней в год без оформления больничного листа. Он уточнил, что действующая система социальных гарантий хорошо защищает материнство в период беременности и родов, однако не берет во внимание бытовые потребности семей с детьми.

