09 апреля, 16:24

Общество

Минтруд рассказал, что россиянину оплатят больничный по уходу за ребенком при смене работы

Фото: 123RF.com/sofiiashunkina

Россияне, которые недавно устроились на новое место работы, могут уйти на больничный по уходу за ребенком с выплатой пособия. Об этом заявил Минтруд России в мессенджере MAX.

В ведомстве объяснили, что для получения пособия необходимо оформить больничный лист, информация о котором автоматически отправится работодателю.

Для расчета пособия учитывается заработок родителя за последние два календарных года, в том числе и на прошлом месте работы.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. На данный момент запрет действует в отношении матерей с детьми до 1,5 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что для матерей воспитание детей до 3 лет – тяжелая психологическая нагрузка, а установление испытательного срока является избыточным стрессом. К тому же это может привести к скрытым формам дискриминации, например, увольнение женщин якобы не прошедших испытание.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

