09 апреля, 16:24
Минтруд рассказал, что россиянину оплатят больничный по уходу за ребенком при смене работы
Фото: 123RF.com/sofiiashunkina
Россияне, которые недавно устроились на новое место работы, могут уйти на больничный по уходу за ребенком с выплатой пособия. Об этом заявил Минтруд России в мессенджере MAX.
В ведомстве объяснили, что для получения пособия необходимо оформить больничный лист, информация о котором автоматически отправится работодателю.
Для расчета пособия учитывается заработок родителя за последние два календарных года, в том числе и на прошлом месте работы.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. На данный момент запрет действует в отношении матерей с детьми до 1,5 лет.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что для матерей воспитание детей до 3 лет – тяжелая психологическая нагрузка, а установление испытательного срока является избыточным стрессом. К тому же это может привести к скрытым формам дискриминации, например, увольнение женщин якобы не прошедших испытание.