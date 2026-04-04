04 апреля, 02:40

Порядок назначения больничных может измениться в России с 1 июля

С 1 июля 2026 года в России может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Социальный фонд (СФР) получит возможность рассчитывать пособия без участия работодателя, если необходимая информация уже накоплена в системе. Соответствующий проект постановления Минтруда вынесен на общественные обсуждения.

Документ меняет приоритет в пользу индивидуального лицевого счета работника. С 1 июля туда включат данные о стаже и периодах выплаты пособий. Если база полная, запрос работодателю не направляется.

Депутат оотметил, что в таком случае роль работодателя сужается: по запросу СФР он размещает только недостающие сведения в течение трех рабочих дней. Речь идет о данных о стаже на день нетрудоспособности или о днях освобождения от работы с сохранением зарплаты без взносов.

Говырин уточнил, что это донастройка уже действующей проактивной модели. Проект убирает дублирование и сокращает число запросов к страхователям. Окончательная редакция может измениться до принятия.

Ранее Министерство здравоохранения РФ представило проекты приказов, меняющих порядок выдачи больничных с 2026 года. Теперь часто болеющим гражданам не будут продлевать больничный автоматически. Лечащий врач будет обязан обращать внимание на то, как часто пациент берет листок нетрудоспособности.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

