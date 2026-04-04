Порядок назначения больничных может измениться в России с 1 июля

С 1 июля 2026 года в России может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Социальный фонд (СФР) получит возможность рассчитывать пособия без участия работодателя, если необходимая информация уже накоплена в системе. Соответствующий проект постановления Минтруда вынесен на общественные обсуждения.

Документ меняет приоритет в пользу индивидуального лицевого счета работника. С 1 июля туда включат данные о стаже и периодах выплаты пособий. Если база полная, запрос работодателю не направляется.

Депутат оотметил, что в таком случае роль работодателя сужается: по запросу СФР он размещает только недостающие сведения в течение трех рабочих дней. Речь идет о данных о стаже на день нетрудоспособности или о днях освобождения от работы с сохранением зарплаты без взносов.

Говырин уточнил, что это донастройка уже действующей проактивной модели. Проект убирает дублирование и сокращает число запросов к страхователям. Окончательная редакция может измениться до принятия.

Ранее Министерство здравоохранения РФ представило проекты приказов, меняющих порядок выдачи больничных с 2026 года. Теперь часто болеющим гражданам не будут продлевать больничный автоматически. Лечащий врач будет обязан обращать внимание на то, как часто пациент берет листок нетрудоспособности.