Путин поздравил "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина
Владимир Путин поздравил игроков и тренерский состав ярославского хоккейного клуба "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что хоккеисты "Локомотива" демонстрировали динамичную, красивую игру и в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показав настоящий командный дух и сплоченность.
"И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго", – заключил глава государства.
Ярославский "Локомотив" вновь завоевал Кубок Гагарина, обыграв казанский "Ак Барс" в финальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шестой матч финальной серии прошел в Казани и завершился со счетом 3:2.
Таким образом, "Локомотив" выиграл финальную серию со счетом 4-2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь ярославского клуба Даниил Исаев.