Боб Хартли объявил о завершении карьеры после победы "Локомотива" в Кубке Гагарина

21 мая ярославский "Локомотив" стал обладателем Кубка Гагарина, переиграв в финальной серии казанский "Ак Барс". Таким образом, "железнодорожники" защитили титул, завоеванный ровно год назад. О большом успехе подопечных Боба Хартли расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Ярославский бронепоезд был всего в 33 секундах от того, чтобы вылететь из плей-офф Кубка Гагарина в полуфинальной серии с омским "Авангардом": "ястребы" вели 2:0 в пятой игре и 3:1 в серии до четырех побед, но "Локомотив" невероятным усилием воли отыграл две шайбы и вырвал победу в той встрече. А затем и в серии, добыв виктории в двух играх подряд.

Затратив громадное количество сил, команда Боба Хартли вышла на лучший коллектив Восточной конференции казанский "Ак Барс", у которого путь к финалу складывался пусть и не просто, но все же не так энергозатратно. Соперники обменивались победами вплоть до шестой игры в серии, которая состоялась в Казани 21 мая. Ровно год назад в этот же день "Локо" тогда еще под руководством Игоря Никитина взял первый для себя трофей Континентальной хоккейной лиги. Спустя 365 суток этот же миг вновь стал для ярославцев золотым.

Победный задел они соорудили еще в первом периоде, выдав мощный дебют и заставив "барсов" ошибаться в своей зоне. Чем и воспользовался форвард Егор Сурин, оформивший дубль. Во второй 20-минутке казанцы добавили в агрессии, но не сумели забить, и, как утверждают журналисты, в раздевалку "Локо" уже понесли шампанское. Сразу вспомнилась присказка, что уверенность порой превращается в самоуверенность.

В заключительном периоде хозяева поставили себя на край пропасти, пропустив в третий раз на 53-й минуте после обреза в средней зоне. Шайбу перехватил нападающий Максим Шалунов, который блестяще реализовал выход один на один. Главный тренер "Ак Барса" Анвар Гатиятуллин пошел на риск, поменяв вратаря на шестого полевого игрока за шесть минут до конца игры – и его подопечные едва не сотворили чудо.



Это был фантастический отрезок, который вобрал в себя две шайбы хозяев усилиями Нэйтана Тодда и Никиты Лямкина под безумный неудержимый рев трибун, выкрутивший децибелы на максимальное значение. Но "Локо" дотерпел, выстрадал, отборолся, выцарапал эту победу, окончательно закрыв все вопросы.

Капитан "железнодорожников" Александр Елесин и великий "быстрый дедушка", форвард Александр Радулов, который в свои 39 вновь провел фантастический сезон, второй год подряд подняли заветный Кубок Гагарина над головой. А 65-летний Боб Хартли, выиграв этот трофей во второй раз в своей карьере после успеха с "Авангардом" в 2021-м, объявил об уходе с поста главного тренера и завершении своей славного пути в хоккее в целом.

"Я закончил. Устал, еду домой. Я уже старый", – сказал он журналистам спустя время после финальной сирены.





Боб Хартли главный тренер ХК "Локомотив" (Ярославль) Я очень счастлив, что мы прошли через все трудности, с которыми столкнулись в этом сезоне, и наконец-то были за это вознаграждены. Мне очень повезло, что я смог поработать тренером "Локомотива".

Канадец стал первым иностранцем, кому удалось выиграть Кубок Гагарина дважды, и четвертым, взявшим титул с двумя разными командами. Кроме того, в активе Боба Хартли есть еще и Кубок Стэнли с "Колорадо". Президент клуба Юрий Яковлев заявил, что менеджмент постарается сохранить Хартли и на следующий сезон, но судя по всему, он все же настроен серьезно.

Прославленный канадец вернулся в Россию после ухода из "Авангарда" в 2022 году, чтобы исполнить свою мечту. Дело в том, что 7 сентября 2011 года его друг Брэд Маккриммон, тогда главный тренер "Локомотива", был вместе с командой на борту того самого самолета Як-42, что разбился под Ярославлем. Хартли заявил, что возглавил коллектив в память о нем с целью завершить начатое товарищем. И сделал это, но в то же время заявил, что этот трофей – игроков, которые проявили себя выше всяких похвал.

Ту команду после финала Кубка Гагарина-2026 вспоминали не раз. И, конечно, добывали эту победу в том числе для тех парней, которые больше никогда не смогут выйти на лед.

"Посвящаю эту победу игрокам "Локомотива", погибшим в 2011 году. Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с "Авангардом", – сказал Александр Радулов "Матч ТВ".

Для форварда "Локо" это уже третий Кубок Гагарина в карьере, как и у его партнера по атаке Максима Шалунова. И целых четыре – у защитника Алексея Береглазова. У многих в команде теперь по два титула, а пять игроков вкусили победу впервые. Наверняка перед менеджментом будет стоять дилемма, попытаться оставить чемпионский костяк или впрыснуть много свежей крови, чтобы организм не застаивался и получил новый импульс.

Но это все – потом. В ближайшие дни Ярославль наслаждается новой большой победой своей команды в истории.

