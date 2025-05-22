Никитин – о победе в Кубке Гагарина: "Локомотив" реализовал свою мечту

21 мая ярославский "Локомотив" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина по хоккею. В финальной серии "железнодорожники" переиграли челябинский "Трактор". О большом успехе команды Игоря Никитина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Примерно год назад – в апреле 2024-го – ярославский "Локомотив" вместе со своими болельщиками наблюдал, как магнитогорский "Металлург" поднимал на их льду Кубок Гагарина. Тогда команда Игоря Никитина обозначалась как фаворит финальной серии, но в итоге проиграла шокирующе быстро – всего за четыре матча.

Но главный тренер "Локо", который до работы с "железнодорожниками" брал главный хоккейный трофей КХЛ с ЦСКА, продолжил гнуть свою линию. Дисциплина, мощь, методичное перемалывание соперника, тактическая выучка в совокупности с топ-исполнителями вроде легендарного 38-летнего форварда Александра "быстрого дедушки" Радулова и практически непробиваемой защитой – сбить этот бронепоезд с рельс по сезону было практически нереально. Как итог: "Локомотив" без особых проблем забрал первое место в Западной конференции и завоевал Кубок Континента как лучшая команда регулярки.

По ходу плей-офф команда Никитина лишь раз была близка к вылету: во втором раунде на край пропасти ярославцев поставил воспрявший после прихода на тренерский мостик Ги Буше омский "Авангард". Дело дошло до седьмого матча в серии, в котором пришлось играть два овертайма! И все равно свой микрошанс выцарапал "Локо", победив 3:2 за счет гола аж на 87-й минуте.

Буше тогда в теперь уже знаменитой речи в раздевалке после той игры с вкраплениями английского мата сказал про "Локомотив" примерно следующее: "Это клуб, который строится уже четыре года (с момента прихода Никитина на тренерский мостик). Предполагалось, что их вообще нельзя обыграть". Ни нижегородское "Торпедо" до "Авангарда", ни "Салават Юлаев" после не смогли доставить ярославцам так много проблем, как омичи.

Челябинский "Трактор" – первая команда Восточной конференции по итогам регулярки – выиграв первую же встречу финальной серии за Кубок Гагарина на чужом льду (2:1) дал понять, что просто так титул "Локомотиву" не отдаст. Главный тренер уральцев Бенуа Гру в первый же год своей работы в России создал лихую команду, которая по ходу плей-офф как по заказу совершила сразу несколько ярчайших камбэков, забирая казалось бы проигранные матчи. Но пробив ярославскую стену один раз, в последующих четырех играх финала челябинцы разбивали о нее клюшки.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

"Локомотив" после поражения в первой встрече, затем смял "Трактор" во второй домашней игре финала (4:1), а потом приехал в Челябинск, чтобы похозяйничать на чужом льду. Уральцы бились в мясо, но бронепоезд на то и бронепоезд: вояж к сопернику закончился двумя победами ярославцев 5:2 и 3:1.

Пятый матч серии стал последним. Забитая до отказа шумная ярославская "Арена-2000" ждала голов почти полтора периода – до этого команды действовали практически безукоризненно. На 25-й минуте "Локомотиву" понадобилось всего шесть секунд на реализацию большинства: идеальный бросок словацкого защитника Мартина Герната от синей линии прошмыгнул мимо суперголкипера "Трактора" Зака Фукале.

Челябинцы лезли в атаку в попытке спасти серию, но в матче, как и во всем плей-офф, что-то невероятное творил голкипер ярославцев Даниил Исаев. Ирония в том, что Бенуа Гру до начала финальной серии назвал именно его едва ли не самым слабым звеном "Локомотива". Жизнь – лучший драматург.

Но и Исаев ничего не смог поделать на 54-й минуте. "Трактор" в третьем периоде буквально висел на воротах "Локо", но лишь точный дальний бросок защитника Стивена Кэмпфера достиг своей цели – 1:1. Финальная серия в итоге прикатилась в первый овертайм, 9-я минута которого теперь будет вписана золотыми буквами в историю "железнодорожников". Артур Каюмов выдал роскошный пас из-за ворот прямо на крюк Максиму Шалунову, и тот без помех закинул победную шайбу в дальний угол.

"Локомотив" стал обладателем Кубка Гагарина впервые в своей истории. Более того, лишь второй раз в Континентальной хоккейной лигк трофей взял победитель Кубка Континента. Первым таким клубом в 2019 году стал ЦСКА все того же Игоря Никитина. Пожалуй, именно он – сильнейший российский тренер современности.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев



Игорь Никитин главный тренер ярославского "Локомотива" Очень тяжелое чемпионство. Очень тяжелые четыре года, мы прошли через многое. Но смогли реализовать свою мечту, это мужской поступок. <...> Мы в седьмом матче серии с "Авангардом" сказали, что время божьей благодати. Если мы этот момент пройдем, то все будет хорошо.

Никитина и его команду по телефону лично поздравил Владимир Путин. Но кроме торжеств и красивых мотивирующих речей, главный тренер после игры озвучил еще одно важную миссию: сходить в храм, а затем на мемориал команды "Локомотив", которая разбилась в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Как сказал Никитин журналистам: "Эта победа – для них".

