Монтаж новогодней инсталляции с белыми медведями начался в Ростокине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Ростокино приступили к монтажу новогодней инсталляции с фигурами белых медведей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Каркас из металла для будущей композиции уже установлен, рабочие готовы смонтировать сами фигуры. Площадку, где ведутся работы, оградили от пешеходов.

Тем временем на ВДНХ началось намораживание льда для катка. Он появится между павильоном № 1 "Центральный" и Музеем славянской письменности "Слово". Вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" проложат ледовые дорожки.

На территории установили деревянные конструкции, работает строительная техника. На создание льда уйдет более 4 миллионов литров специально очищенной холодной воды.