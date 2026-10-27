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27 октября, 09:17

Транспорт

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 8 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поезд Деда Мороза стартует из Великого Устюга 8 ноября 2026 года и завершит маршрут там же 9 января 2027 года. Об этом сообщил РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Предстоящий сезон станет для проекта шестым. Протяженность маршрута в сезоне 2026–2027 годов составит порядка 24 тысяч километров, на путешествие отведено 63 дня.

"За 63 дня поезд посетит 65 городов в 36 регионах России", – рассказал Колесников.

Поезд побывает более чем в 10 населенных пунктах, где не был ни разу. Среди них Зуевка, Нягань, Югорск, Пурпе, Новый Уренгой, Катайск, Троицк, Туймазы, Сарапул, Сызрань, Кузнецк и другие. Еще более 20 населенных пунктов – это места, где поезд был один раз, в первые сезоны проекта.

Путешествие начнется с севера России. По словам Колесникова, состав заедет в Лабытнанги, Воркуту, Усинск, Печору, Сосногорск, Ухту и Сыктывкар – в регионы, где поезд давно не был, но жители ждали его и писали письма Деду Морозу.

Затем маршрут охватит Киров, Глазов, Серов, Нягань, Югорск, Тюмень, Барабинск, Новосибирск, Омск, Тобольск, Ноябрьск, Пурпе, Новый Уренгой, Нижневартовск и Екатеринбург.

Далее поезд отправится на Южный Урал, в Поволжье и Центральный федеральный округ. В преддверии 60-летнего юбилея Золотого кольца он посетит Нижний Новгород, Иваново, Муром и Ярославль.

Поезд Деда Мороза – это передвижная резиденция новогоднего волшебника, украшенная к празднику. В составе есть сказочная деревня, вагон – кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Часть развлечений доступна для всех гостей поезда, где он останавливается, часть – по заранее купленным билетам по отдельной программе.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 4 ноября стартует новый зимний сезон. В филиалах усадьбы в городских парках принимать гостей начнут с декабря. В "Кузьминках-Люблино" сезон продлится до середины марта.

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