Москвичей предупредили о заторах на дорогах до 9 баллов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жителей и гостей Москвы предупредили о заторах на дорогах до 8–9 баллов во вторник, 27 октября. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на данные ЦОДД.

В частности, интенсивное движение будет в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в область, в том числе:



на Садовом кольце в районе Сухаревской площади в каждом направлении;

на ТТК в районе Лужнецкой эстакады в каждом направлении;

на Раушской набережной по направлению в центр.

В связи с перекрытиями в центре время в пути увеличится на 30–40 минут. Водителям рекомендуют перенести поездки на авто на более позднее время, например после 20:00. Также для поездок по городу рекомендуют использовать метро, МЦК и МЦД.

Ранее Дептранс также призвал москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях в среду, 28 октября. В этот день в центре города перекроют улицы, набережные и мосты. При этом движение будут закрывать поэтапно. Ограничения введут из-за саммита "Россия – Африка".

