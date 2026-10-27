Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами из-за ограничений

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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что система ПВО Минобороны уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву во вторник, 27 октября. В зонах обнаружения обломков задействованы сотрудники экстренных служб.

На этом фоне часть столичных аэропортов перешла на работу по согласованию, в том числе Домодедово и Жуковский. Позднее во Внуково ввели ограничения для обеспечения безопасности. Однако Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.