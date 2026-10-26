Аэропорт Внуково перешел на осенне-зимнее расписание полетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международный аэропорт Внуково с 25 октября работает по осенне-зимнему расписанию полетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В этом сезоне нашим пассажирам доступно 95 направлений: 44 внутренних и 51 международное", – говорится в публикации.

По количеству рейсов внутри страны лидируют Санкт-Петербург и Краснодар. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ).

Ранее на зимнее расписание полетов перешли российские авиакомпании. График будет действовать до последней субботы марта 2027 года. В этот период пассажирам станут доступны дополнительные маршруты как внутри России, так и за рубежом.