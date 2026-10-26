Аномальное тепло на 3–4 градуса выше нормы задержится в Москве до конца октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Теплая погода с температурой воздуха на 3–4 градуса выше климатической нормы сохранится в Москве до конца октября, рассказал РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Температура воздуха ожидается от плюс 9 до плюс 12 градусов, ночью – от плюс 2 до плюс 6 градусов.

"Будет теплой до конца октября", – сказал Голубев.

Причиной остается антициклон, который пока не уходит на восток. Влияние на столичный регион сохраняется, поэтому до конца недели существенных осадков не ожидается. К выходным, по предварительным расчетам, возможно небольшое похолодание, но резким оно не будет, уточнил синоптик.

Кроме того, согласно предварительным подсчетам, октябрь в Москве может войти в пятерку самых теплых за весь период наблюдений.

Ранее сообщалось, что снег в столице может пойти 6–8 ноября. При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подчеркнул, что это приблизительные данные, на которые не стоит опираться. Он также указал на то, что стоит повременить с решением о замене летних автомобильных шин.

