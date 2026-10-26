Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

До 11 градусов тепла ожидается в Москве в течение недели. Об этом сообщил в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам синоптика, на неделе погода в столичном регионе будет определяться влиянием антициклона. Ветер сохранится юго-восточного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

"Давление будет на достаточно высоком уровне в течение всей рабочей недели", – отметил Ильин.

Несмотря на малооблачную и солнечную погоду, днем особо высоких температур ждать не стоит, предупредил синоптик. В Москве почти всю рабочую неделю ожидается от 9 до 11 градусов тепла.

Ночью столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла, а в отдельных местах Подмосковья не исключены непродолжительные и незначительные заморозки. При этом в субботу, 31 октября, появится вероятность дождей, заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября в Подмосковье зафиксировали заморозки. Самая холодная точка – Серебряные Пруды, где температура опустилась до минус 1,8 градуса. В свою очередь, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимум составил 3,6 градуса.