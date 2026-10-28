МВД предупредило о схеме мошенников с бесплатными лекарствами

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Мошенники используют многоступенчатые схемы обмана пожилых россиян. Сначала они предлагают бесплатные лекарства, а затем пытаются завладеть сбережениями. Об этой схеме предупредили в МВД России.

На первом этапе пенсионеру звонит неизвестный и представляется сотрудником поликлиники. Он предлагает пройти флюорографию и получить бесплатные лекарства, а для оформления просит сообщить номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или другие персональные данные.

Через некоторое время с человеком связывается уже другой собеседник. Он выдает себя за представителя военной прокуратуры, Федеральной службы безопасности или другой силовой структуры и заявляет, что ранее переданные сведения попали к преступникам.

Звонивший утверждает, что злоумышленники якобы оформляют доверенности на гражданина Украины, чтобы получить доступ к деньгам пенсионера. Затем он убеждает собеседника, что банковские переводы могут состояться в ближайшее время, но сбережения еще можно спасти.

Под предлогом защиты денег пенсионеру предлагают самостоятельно снять накопления и передать их человеку, которого мошенники называют уполномоченным представителем. В результате пожилой человек, поверивший в вымышленную угрозу, отдает свои деньги преступникам.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме с якобы ошибочной оплатой заказа: злоумышленники звонят под видом сотрудников службы доставки, сообщают о проблеме с платежом и под предлогом возврата денег просят реквизиты банковской карты или код из СМС.