Временная поверенная РФ в ЦАР: Москва и Банги готовы подписать ряд соглашений

Фото: 123RF.соm/sezerozger

Москва и Банги намерены укрепить двустороннее партнерство. Готовится подписание уже нескольких соглашений между странами, рассказала РИА Новости временная поверенная в делах России в Центральноафриканской Республике Данелия Сундетбаева.

Дипломат отметила, что отношения двух государств складываются в дружеском ключе. По ее словам, контакты на площадке саммита "Россия – Африка" должны помочь развить уже достигнутые результаты.

Сундетбаева выразила надежду, что встречи в Москве придадут дополнительный импульс взаимодействию двух стран. В частности, речь идет о договоренностях, достигнутых 30 сентября на первом заседании российско-центральноафриканской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Какие именно документы стороны намерены подписать, представитель российского дипломатического ведомства не уточнила.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка" проходят в Москве 28 и 29 октября. На мероприятии обсуждают развитие взаимодействия России с африканскими государствами.

Ранее о намерении расширить взаимодействие с Москвой заявили представители Ливии. Председатель Президентского совета страны Мухаммед аль-Менфи на встрече с Владимиром Путиным говорил о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, а также о возможной роли России в процессе национального примирения.