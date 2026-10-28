Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:39

Политика
Главная / Новости /

Expressen: в Швеции задержали бывшего депутата Верховной рады Святаша

Экс-депутата Рады Святаша арестовали в аэропорту Стокгольма – СМИ

Фото: depositphotos/doomu

Бывший украинский парламентарий Дмитрий Святаш оказался задержан шведскими властями после прибытия в Стокгольм. На родине его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает газета Expressen.

По информации издания, Святаш отправился в Швецию на концерт Стиви Уандера, который должен был пройти в столице на прошлой неделе. Однако попасть в город ему не удалось: на паспортном контроле в аэропорту Арланда его остановили сотрудники пограничной полиции.

Основанием для задержания стал действующий запрет на въезд в Шенгенскую зону. Во время проверки бывший депутат предъявил украинский паспорт. Сейчас он находится под стражей в Миграционной службе Швеции.

Адвокат Святаша Марк Сафарян в апелляции указал, что его подзащитный выступает против экстрадиции на Украину. Дальнейшее решение по этому вопросу будет зависеть от действий шведских властей.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал американские власти задержать президента Украины Владимира Зеленского после его прибытия в США. По мнению Дмитрука, такой шаг мог бы укрепить позиции президента США Дональда Трампа на международной арене.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика