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Бывший украинский парламентарий Дмитрий Святаш оказался задержан шведскими властями после прибытия в Стокгольм. На родине его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает газета Expressen.

По информации издания, Святаш отправился в Швецию на концерт Стиви Уандера, который должен был пройти в столице на прошлой неделе. Однако попасть в город ему не удалось: на паспортном контроле в аэропорту Арланда его остановили сотрудники пограничной полиции.

Основанием для задержания стал действующий запрет на въезд в Шенгенскую зону. Во время проверки бывший депутат предъявил украинский паспорт. Сейчас он находится под стражей в Миграционной службе Швеции.

Адвокат Святаша Марк Сафарян в апелляции указал, что его подзащитный выступает против экстрадиции на Украину. Дальнейшее решение по этому вопросу будет зависеть от действий шведских властей.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал американские власти задержать президента Украины Владимира Зеленского после его прибытия в США. По мнению Дмитрука, такой шаг мог бы укрепить позиции президента США Дональда Трампа на международной арене.