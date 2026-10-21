НАБУ и САП инициировали следственные действия по адресам главы Нацбанка Украины Пышного

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия в кабинете и по другим адресам, связанным с главой Национального банка Украины Андреем Пышным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Иных подробностей депутат не привел. В сообщении не указано, с каким именно делом связаны действия следователей.

Последний раз подобная операция проводилась в конце августа, когда НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной организации, к которой, по версии силовиков, были причастны сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского. Во главе группировки, как установило следствие, стояли действующий и бывший депутаты Верховной рады, иных деталей правоохранители не приводили.

На этом фоне 19 августа Зеленский отправил в отставку своего заместителя Ирину Мудрую. По словам Гончаренко, у нее прошли обыски, после чего ее задержали в НАБУ во время следственных действий, и ночь она должна была провести в изоляторе временного содержания.