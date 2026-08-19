Умеров оказался управляющим обвиняемой в отмывании денег компании из США

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Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров оказался указан как управляющий, а также как зарегистрированный агент американской транспортной компании Asret Transportation LLC, связанной со схемами вывода средств, выделенных на украинские военные закупки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на регистрационные документы.

Asret Transportation LLC была зарегистрирована во Флориде 5 февраля 2025 года и в настоящее время имеет статус действующей компании. При этом украинские СМИ сообщали, что она могла фигурировать в схеме движения средств, которые связаны с контрактами Минобороны Украины.

В реестре указано, что Умеров фигурирует в документах Asret Transportation с 29 апреля 2026 года, когда был подан ежегодный отчет. Там он выступает в двух ролях: registered agent, то есть тот, кто принимает юридические бумаги, и manager, то есть руководитель.

В тот же период компания изменила основной и почтовый адреса на 1703 Whitehall Dr, Apt. 203 в городе Дэйви во Флориде. Тот же адрес указан в регистрационной карточке как адрес Умерова. Возможно, речь идет о квартире площадью около 130 квадратных метров, стоимость которой оценивается примерно в 252,5 тысячи долларов.

Отмечается, что часть денег перечислялась компаниям-кредиторам во Флориде, названия которых начинались со слова Astem.

Те же юридические лица зарегистрированы на родственников Умерова – жену, брата и отца, однако раньше документально подтвердить принадлежность Asret Transportation к главе СВР Украины не удавалось.

При этом в сентябре 2025 года в украинском Центре противодействия коррупции сообщили, что у родственников Умерова обнаружили восемь квартир и вилл в США.

Кроме того, американский журналист и экс-офицер полиции США Джон Дуган предполагал, что Умеров мог использовать подставные компании для покупки и обслуживания объектов недвижимости в Соединенных Штатах. По его словам, сложно выяснить, кому принадлежат эти компании. При этом Умеров, предположительно, допустил ошибку, так как при покупке недвижимости оформил коммунальные услуги на свое имя.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Предварительно, группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

