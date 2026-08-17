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17 августа, 16:08

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Энтомолог Каширский оценил опасность от появления осенних жигалок в столичном регионе

Наносит укусы хоботком: чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области

Кусающиеся мухи – осенние жигалки – активизируются в столичном регионе в конце лета, предупредили биологи. Опасны ли эти насекомые и какие меры защиты от них действительно работают – в материале Москвы 24.

Отличие – в хоботке

Фото: 123RF.com/elena220470

Осенние жигалки – мухи, способные на укус, активизируются в Москве и области в августе. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, главное отличие осенней жигалки от комнатной мухи – строение ротового аппарата. Однако определить это на глаз практически нереально.

У комнатной мухи хоботок мягкий очень для слизывания жидкости. А у жигалки он жесткий, колющий – для прокалывания кожи, как у комаров и слепней.
Дмитрий Сафонов
биолог

Эксперт обратил внимание, что осенние жигалки любят селиться в жилых домах, так как там тепло и есть еда. Кровь же нужна им для созревания яиц, поэтому они и нападают на живых существ.

"Комнатная муха абсолютно не кусается. Если вас укусила какая-то муха и вы не знаете, что это за муха, то это почти наверняка – с 95% вероятностью – жигалка", – подчеркнул Сафонов.

При этом в конце лета опасности можно ждать и от других насекомых. Ранее ученые Государственного университета просвещения зафиксировали распространение в России и Белоруссии дупляного комара – единственного в Европе переносчика возбудителя тропической малярии. Ранее этот вид обитал в лесах и редко контактировал с человеком, однако в последние годы он начал приспосабливаться к жизни рядом с людьми, предупредили специалисты.

При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что численность насекомого в РФ не достигает высоких показателей и фиксируется лишь в единичных случаях, а его эпидемиологическое значение оценивается как невысокое.

"Передает серьезные заболевания"

Фото: 123RF.com/gudella

Энтомолог Александр Каширский рассказал Москве 24, что столичный регион изначально входит в ареал обитания осенней жигалки.

"На людей нападает довольно часто, но беспокойства доставляет меньше, чем комары. Картина по численности не будет отличаться от ежегодной, и многие люди даже не знают или не вспоминают, что осенью их кто-то укусил", – отметил эксперт.

По словам Каширского, кормовую базу этого насекомого представляют любые млекопитающие.

Для многих кровососущих насекомых человек не основной источник пищи, а попутный. Истинно человеческих насекомых очень мало: вши и человеческая блоха. Комары, слепни, мошки кусают людей, когда те оказываются рядом, а в природе их поддерживают дикие животные.
Александр Каширский
энтомолог

При этом в нынешнем осеннем сезоне количество вредителей не будет отличаться от предыдущих, подчеркнул эксперт.

"Раньше говорили про клещей и комаров, что их окажется много, еще когда снег лежал, но численность стандартная. Интересная тенденция последних десятилетий – южные виды насекомых и членистоногих появляются севернее (например, богомолы в Московской области), но продвижение медленное. Каракурты (ядовитый паук, известный как черная вдова. – Прим. ред.) встречаются, но им нужны степи и полупустыни, а лесная зона для них не подходит (слишком влажно)", – пояснил энтомолог.

Если же климат продолжит меняться, для закрепления таких видов нужны десятилетия или даже столетия стабильного потепления, резюмировал Каширский.

Однако врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил в разговоре с Москвой 24, что осенние жигалки способны переносить трансмиссивным путем (от зараженного организма к здоровому через посредников) серьезные заболевания. Среди них – сибирская язва, туляремия и стафилококковая инфекция. В Африке же эти мухи переносят чуму свиней, поэтому они вредоносны для крупного рогатого скота.

"Места обитания – открытые водоемы, болотистые места, где есть гниющие растительные остатки, навоз – туда она откладывает личинки. В городах ее нет. Она любит, когда тепло, влажно и сыро", – подчеркнул специалист.

Для защиты от укуса врач рекомендовал использовать репелленты, а также выбирать закрытую одежду для выхода в места, где теоретически возможна встреча с насекомым. Кроме того, стоит избегать мест, где происходит гниение.

Если укус произошел, можно поймать муху, отнести в лабораторию санэпиднадзора для проверки. Возможно, придется профилактически применять антибиотики. Если не увидели, что именно укусило, – ничего не принимать, но запомнить дату укуса. Если через месяц появятся какие-то проблемы, это поможет врачу.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Кондрахин призвал не создавать излишний ажиотаж и не поддаваться панике: в средней полосе России, особенно в европейской части, численность таких насекомых невелика.

Проблема может возникать ближе к лесным массивам и на открытых пространствах, однако там существует множество других насекомых, способных укусить, заключил Кондрахин.

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