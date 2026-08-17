Сборная России стала третьей в медальном зачете ЧЕ по водным видам спорта в Париже

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже вечером 16 августа. При этом в столице Франции не обошлось без проблем: к примеру, некоторые жаловались на крыс, а синхронистки назвали воду "ядовитой" из-за огромного количества хлорки. Главные итоги больших соревнований – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Плавание: шесть наград Корнева и поддержка Сергея Лазарева

Фото: Егор Корнев. ТАСС/AP/Emma Da Silva

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже должен был стать для россиян первым после многолетнего бана, где разрешены наши флаг и гимн. Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустило нас и белорусов до соревнований без ограничений, но Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку до 1 сентября 2026 года.

Поэтому в столице Франции нам пока пришлось выступать в нейтральном статусе. Возможно, последний раз. Но, во-первых, все и так знали, кто мы такие, а во-вторых, своими результатами россияне заставили с собой считаться.

В медальном зачете наша команда заняла третье место, забрав 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Выше – Италия (13–15–15) и Великобритания (14–4–8). Последние в итоге и возглавили таблицу за счет большего количества золота – этот фактор играет главную роль, а не общее количество наград.

Самыми урожайными стали плавательные дисциплины. На открытой воде российским атлетам не удалось завоевать медали, а вот в бассейне все случилось для нас куда лучше. В активе наших – 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. Целую россыпь медалей из Парижа увозит Егор Корнев: 22-летний петербуржец взял три золота и три серебра, чем восхитил как соотечественников, так и соперников.

Также одной из героинь стала Евгения Чикунова: у 21-летней петербурженки во Франции бронза в комбинированной эстафете 4 по 100 и золото на 200 метров брассом. Причем в последнем случае она установила рекорд турнира, хотя заболела до старта.





Евгения Чикунова победительница чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года В детстве я смотрела заплыв на 200-метровке и видела, как датчанка Рикке Меллер Педерсен устанавливает рекорд ЧЕ. Я даже мечтать не могла о том, что в итоге именно я побью его.

Еще одно золото турнира в активе 23-летнего уроженца Брянска Ильи Бородина, который выиграл соревнования на 400 метров комплексом. Кроме того, одной из главных медийных звезд команды стала 21-летняя спортсменка из Ижевска Алина Гайфутдинова, заработавшая вместе с командой три бронзы в эстафетах. По ходу турнира она установила рекорд России на дистанции 50 м на спине и, узнав об этом, расплакалась прямо перед камерами.

В одном из интервью она призналась в любви к Сергею Лазареву: узнав об этом, певец не только поздравил российскую спортсменку, но и пригласил на концерт в любом городе, где ей будет удобно.

"Выбирай – и я обязательно пришлю тебе билеты! Буду ждать и я надеюсь на личную встречу, чтобы тебя лично поздравить", – сказал исполнитель в своем видеообращении.

А вот "ветеран" сборной, 34-летняя Юлия Ефимова на нынешнем Евро показала пресные для себя результаты, не взяв ни одной индивидуальной награды, только взяла бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Но опытная спортсменка знает свои реальные возможности и не опускает руки: в интервью журналистам Ефимова заявила, что впереди у нее Спартакиада как основной этап отбора на Олимпиаду в Лос-Анджелес в 2028 году, а потом – Дон, раки и пенное.

"Это все, что мне сейчас надо. Перезагружусь и дальше буду думать, что делать", – и в шутку, и всерьез сказала одна из самых титулованных пловчих России.

Прыжки в воду: мастер-класс Тернового и дружба с соперниками

Фото: Руслан Терновой. ТАСС/EPA/FRANCO ARLAND

В прыжках в воду сборная России заняла третье место в медальном зачете, заработав два золота, три серебра и одну бронзу. Выше нас расположились команды Германии (3–4–3) и Италии, которая в итоге и выиграла гонку за счет большего количества наград высшей пробы (5–1–1).

Дважды золотым в Париже стал Руслан Терновой: 25-летний уроженец Пензы победил на 10-метровой вышке как в индивидуальных соревнованиях, так и в синхроне с 28-летним Никитой Шлейхером. Также Терновой пополнил копилку медалей серебром в командном турнире вместе с Екатериной Беляевой, Надеждой Трифоновой и Григорием Ивановым.

Еще одно серебро на 3-метровом трамплине в синхроне нашей сборной принесли Шлейхер и 36-летний Евгений Кузнецов, который в этой дисциплине завоевывал награду того же достоинства на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и не раз приносил золото на других соревнованиях. Плюс на второе место на пьедестале поднимались 29-летний Илья Молчанов и 23-летняя Елизавета Кузина. Их серебро пришлось на 3-метровый трамплин в миксте, причем если в активе Молчанова уже была медаль чемпионата Европы (бронза Будапешта-2021), то для Кузиной в Париже это было в новинку.

Бронзу же сборной России принесла Надежда Трифонова: таким образом, 18-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга увезла из столицы Франции сразу две награды.

При этом Руслан Терновой заявил журналистам, что на арене в момент соревнований было темновато.





Руслан Терновой двукратный победитель чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года Единственное – чуть не хватает света в бассейне. Но тут кому как. Трамплинистам еще нормально. На 10-метровой вышке мне нормально, но многие иностранцы жаловались, что некомфортно. Но в целом – сколько по Европе были, одни из лучших условий.

В то же время Терновой подчеркнул, что не имеет никаких претензий к судейству на парижских соревнованиях. По его словам, российские прыгуны "сами где-то накосячили", в особенности он сам. Эти слова он произнес после серебра в командном турнире, еще до того, как завоевал два золота.

При этом Терновой упомянул хорошую атмосферу на турнире и дружелюбие иностранных спортсменов. Показательный кейс: взяв золото на 10-метровой вышке с одним из прыжков на гроссмейстерские 100 с лишним баллов, Руслан отпраздновал свой успех со спортсменами из Германии, которые в итоге стали вторыми.

Синхронное плавание: истерика Испании и глупые ошибки

Фото: ТАСС/EPA/FRANCO ARLAND

Были времена, когда сборная России безраздельно доминировала в синхронном плавании практически на любых соревнованиях, однако конкуренция в мире за время нашего отстранения существенно выросла. Да и команду главный тренер Светлана Ромашина составила в основном из талантливой молодежи – многим не было и 20.

Да, мы не стали первыми, но и назвать результаты провалом язык не повернется. Скорее это уверенный шаг вперед на пути к полноценном возвращению в строй после многолетнего отстранения от международных соревнований.

На чемпионате Европы в Париже наша команда стала второй в медальном зачете, пропустив вперед Великобританию. У нас больше наград в сумме (3 золота, 1 серебро и 3 бронзы), но у королевства больше наград высшей пробы (4 золота и бронза без серебра в активе). Причем все золото у них собрал один человек – 20-летний Ранджуо Томблин, который стал одной из главных сенсаций соревнований.

У России же награды высшей пробы – в акробатической, технической и произвольной программах в группах. Этими медалями мы серьезно разозлили сборную Испании, которая считалась лучшей в период нашего бана и заявляла о наивысших притязаниях на медали в Париже.

В частности, испанка российского происхождения Алиса Ожогина публично обвинила команду Ромашиной в плагиате произвольной программы: точнее, лишь одного элемента, который был у соперниц в полуфинале.

Главный тренер в ответ на это заявила журналистам, что ранее ничего не мешало конкурентам, в том числе испанцам, использовать наработки нашей школы синхронного плавания.





Светлана Ромашина главный тренер сборной России по синхронному плаванию Мы же воспользовались шагом сборной Испании осознанно, это было сделано стратегически – чтобы победить.

Правилам же подобное, как оказалось не противоречит: получается, сборная России проявила "баг системы", заявила Ромашина. При этом она подчеркнула, что в кулуарах к нашей команде во время всех соревнований были очень дружелюбны, без ненависти и каких-то политических выходок.

Кроме золота, в активе сборной серебро в технической программе, которое завоевала пара Майя Дорошко – Елизавета Минаева. Также Дорошко взяла еще и бронзу в произвольной программе вместе с Александрой Шмидт. Еще две бронзы связаны с Захаром Трофимовым: 19-летний петербуржец стал третьим в технической программе в одиночных соревнованиях и в технической программе микст-дуэтов с Алиной Румянцевой.

Причем последняя бронза суперобидная. Россияне все сделали практически идеально, но упустили золото не в бассейне, а из-за неправильно заполненных бумаг. Спортсмены выполнили одну поддержку, а в карточках был указан код другой: вот такая вот тупая бюрократия. Причем это был уже второй такой случай, и в первом из-за огреха тренеров Трофимов и Румянцева вообще пролетели мимо подиума в произвольной программе.

"Два дня подряд делать ошибку в карточке – это сильно", – заявил Трофимов в эфире "Матч ТВ".

Условия: крысы, вонь и разъедающая хлорка

Соревнования в Париже проходили в условиях чудовищной жары, которая кошмарит Европу на протяжении всего лета. Пловец Климент Колесников (золото, серебро и бронза на турнире) рассказывал журналистам, что лично ему такая погода давалась тяжело, а на улице было даже жестче, чем в Абу-Даби.





Климент Колесников победитель чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года Воздух прям кипит. Жарче, чем в Риме. Прям шпарит! Плавлюсь тут. Но на результаты в заплывах, смотрю, это не влияет.

Кроме того, российские синхронисты жаловались на огромное количество хлорки в воде: тренер Татьяна Дьяченко даже назвала ее "ядовитой", а Майя Дорошко призналась, что из-за химикатов у нее начинали болеть глаза.

При этом в целом многие российские спортсмены рассказывали журналистам об очень хорошей организации. А вот от самого Парижа у них остались противоречивые впечатления.

Пловец Александр Степанов из рассказов о французской столице устроил настоящее шоу. Спортсмен, который выступает в заплывах на открытой воде, в беседе с журналистами высказался максимально резко.





Александр Степанов участник чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года Я рассчитывал, что еда тут будет вкусной, но она не очень. Везде воняет здесь, ничего приятного нет, мочой, помойками. Хотел еще попасть в катакомбы в Париже, но уже не попаду. Еще и крысы под Эйфелевой башней бегают.

Срезонировало так, что Степанову пришлось извиняться в эфире "Матч ТВ" – причем ради этого он даже встал на колени "перед диванными критиками и всеми воздуханами". Вышло куда ярче, чем его результаты: медалей нет, и сам спортсмен признал, что не получилось примерно ничего.

Пловчиха Ралина Гилязова выступила чуть мягче, но ее впечатления от города оказались схожими.

"Крыс пока не видела. Насчет того, что воняет, это правда. Простите, как есть. Пока не могу точно сказать, какой город лучше, но в Казани мне точно будет комфортнее", – сказала спортсменка.

В свою очередь, куда более опытная в международных стартах Юлия Ефимова рассказала журналистам, что просто знает, где погулять подальше от криминала, а от вида Эйфелевой башни каждый раз приходит в детский восторг. Вода в Сене, которая повалила многих на больничную койку во время Олимпиады 2024 года, тоже не подкачала, отметил пловец Владимир Муратов.

"Обычная пресная вода, без вкуса, как из-под крана. Старался не глотать, но так получилось, мы приехали для победы, поэтому лучше наглотаться и выиграть", – сказал после своих стартов Муратов репортерам.

В любом случае все испытания позади: главное, что сборная России постепенно отвоевывает ранее утерянные из-за бана позиции и способна адаптироваться даже к серьезным трудностям.

Однако проблемы выпали не только на головы спортсменов и тренеров. По ходу турнира фотографа "Матч ТВ" Дмитрия Челяпина обокрали прямо в пресс-центре: он ненадолго оставил там камеру за 1 миллион рублей, а когда вернулся, техники и след простыл. Организаторы и полиция лишь развели руками. При этом Челяпин рассказал "Спортсу", что в Париже в принципе было не очень дружелюбно.





Дмитрий Челяпин спортивный фотограф Нас в 5 утра чуть не сожгли. Около отеля, прямо под окнами, взорвали коктейль Молотова. Сгорела парковка с мотоциклами и велосипедами. У меня видео есть, в окно снимали – стекло нагрелось так, что к нему не прикоснуться.

По его словам, соседний с ними дом и вовсе воспламенился, из-за чего пришлось вызывать пожарных. Вот такой вот контрастный Париж.

