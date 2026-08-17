Посольство РФ назвало решение Швеции по загранпаспортам искусственным барьером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Решение Швеции перестать признавать российские паспорта без биометрии станет дополнительным барьером для граждан. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме.

В частности, новые требования создадут сложности для части россиян. Дипломаты добавили, что решение Швеции не стало неожиданностью. Дипмиссия пообещала оказывать россиянам содействие в решении возникающих из-за новых требований вопросов.

Ранее в РСТ сообщили, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России старого образца. Последняя, в свою очередь, сохранит возможность использования таких документов до 31 декабря при наличии визы или ВНЖ, полученных до 1 октября.

Таким образом, ограничения будут действовать уже в 15 европейских странах. Эксперты отметили, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд, и призвали проверять требования перевозчиков и властей.