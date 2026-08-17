"Этнографическую деревню Бибирево" обновят в 2026 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Благоустройство "Этнографической деревни Бибирево" на северо-востоке Москвы начнется в 2026 году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что зона отдыха площадью свыше 10 гектаров находится в месте слияния рек Самотеки и Чермянки. Она открылась в 2004 году и стала популярным местом среди горожан.

Там планируется обновить входные группы с элементами народного зодчества, пешеходные дорожки, заменить деревянные настилы у воды, установить новые фонари. Также специалисты возведут амфитеатр и сцену для концертов, установят скамейки и качели, отремонтируют четыре игровые площадки для детей. В спортивных зонах появятся тренажеры, столы для настольного тенниса и универсальная площадка.

По словам Бирюкова, после обновления парк станет более современным и функциональным. Также там планируется высадить новые растения.

Ранее стало известно, что набережную Большого Федосьинского пруда благоустроят в течение пяти лет. На территории площадью более 17 гектаров появится всесезонное общественное пространство со спортивными площадками, велодорожками, беговыми маршрутами и игровыми зонами. Озеленение займет более 57 тысяч квадратных метров.