Набережную Большого Федосьинского пруда благоустроят в течение пяти лет

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Благоустройство и озеленение проведут на участке площадью более 17 гектаров у Большого Федосьинского пруда в районе Внуково. Работы рассчитаны на пять лет, первый этап завершат в 2027 году, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Глава ведомства Владислав Овчинский рассказал, что девелопер превратит берег во всесезонное общественное пространство. Там появятся спортивные площадки, велодорожки и беговые маршруты, а для детей обустроят несколько игровых зон.

Набережная станет продолжением соседних природных парков: озеленение займет более 57 тысяч квадратных метров. Полностью завершить работы планируется к 2031 году, однако уже в 2027-м жители смогут пользоваться результатами первого этапа, не дожидаясь окончания всего проекта.

Большой Федосьинский пруд в городе-парке "Переделкино Ближнее" является одним из крупнейших водоемов Новомосковского административного округа. Там высадят более 18 тысяч кустарников и свыше 900 деревьев, в том числе крупномеры высотой порядка 7 метров. Все растения привезут из отечественных питомников.

Согласно проекту, на набережной сделают пляжные и пикниковые зоны, установят арт-объекты. Также подразумевается создание площади с амфитеатром для городских мероприятий, смотровой площадки с видом на воду и уличного коворкинга. Возле школы оборудуют игровое пространство с горками.

Тем временем продолжается строительство подземного пешеходного перехода на Симоновской набережной в районе причала "Торпедо". Сооружение должно будет соединить набережную, причал, жилые кварталы и спорткомплекс имени Стрельцова. На объекте уже монтируют внутренние коммуникации, облицовывают лестничные марши и фасады лифтовых шахт.

