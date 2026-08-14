Аэропорт Домодедово открыт на прием и отправку рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

Временные ограничения на полеты вводились в Домодедово в ночь на 14 августа. Авиагавань принимала и отправляла самолеты лишь по согласованию с соответствующими органами.

Данные меры вводились на фоне угрозы атаки БПЛА в столичном регионе. С вечера 13 августа на подлете к Москве было уничтожено 12 вражеских беспилотников.