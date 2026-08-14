Пожарные тушат возгорание в порту Усть-Луга в Ленобласти после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарные подразделения тушат возгорание в порту Усть-Луга в Ленинградской области, возникшее в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Подробности случившегося в данный момент выясняются. Всего над Ленобластью было уничтожено 54 вражеских дрона. В регионе на данный момент отменили беспилотную опасность.

Ленинградская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 14 августа. На фоне угрозы БПЛА временные ограничения вводились в работу аэропорта Пулково, однако на момент публикации меры безопасности уже отменены.

Также ночной атаке дронов подвергся Севастополь. Силам ПВО удалось перехватить несколько беспилотников в районе Северной стороны, а также в Нахимовском и Гагаринском районах.