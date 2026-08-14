В Бразилии нашли восемь похищенных гравюр Матисса

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Полиция Бразилии обнаружила восемь гравюр французского художника Анри Матисса, похищенных из библиотеки Марио де Андраде в Сан-Паулу в декабре 2025 года. Об этом сообщила мэрия города, передает РИА Новости.

Работы нашли в Сан-Бернарду-ду-Кампу во время спецоперации подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Сан-Паулу. Один подозреваемый задержан.

Все обнаруженные произведения относятся к серии "Джаз", созданной Матиссом в 1947 году. Среди них – "Клоун", "Цирк", "Месье Лояль", "Кошмар белого слона", "Кодомасы", "Пловчиха в аквариуме", "Глотатель мечей" и "Ковбой".

Секретарь муниципального управления культуры и креативной экономики Тото Паренте назвал возвращение гравюр важным событием для культурного наследия Сан-Паулу. Он подчеркнул, что произведения принадлежат городу и являются частью памяти его жителей.

В конце прошлого года библиотека подверглась вооруженному налету. Тогда преступники похитили 13 произведений искусства, в том числе восемь гравюр Матисса и пять работ бразильского художника Кандидо Портинари. Они были представлены в экспозиции "От книги к музею". В здании работали камеры видеонаблюдения, однако на тот момент подозреваемых задержать не удалось.