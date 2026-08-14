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14 августа, 09:07

Происшествия

Силы ПВО за ночь уничтожили 553 украинских беспилотника над регионами России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские дежурные силы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 553 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

Атаки отражались в период с 20:00 13 августа до 08:00 14 августа по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Новгородской, Курской, Брянской областей, а также над Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областями и Московским регионом.

Дроны также были перехвачены над Краснодарским и Ставропольским краем и Республикой Крым. Помимо этого, беспилотники сбивались над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что регион с февраля 2022 года подвергся более чем 72 тысячам атак украинских дронов. Были повреждены порядка 60 тысяч жилых объектов, включая 23 тысячи частных домов.

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