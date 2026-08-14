Захарова: РФ не получала обращения Турции о моратории на военные действия в Черном море

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Российская сторона не получала по официальным каналам формализованного обращения от Турции о введении моратория на военные действия в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан говорил о том, что страна передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Он отмечал, что международное сообщество должно сосредоточить усилия на посредничестве, поскольку ситуация становится "все опаснее".

Захарова отметила, что Россия внимательно относится ко всем мирным инициативам, которые поступают от зарубежных партнеров. Особенно это касается Турции, так как страна является важным региональным игроком, а также "соседом" РФ по Черному морю.

"Формализованного турецкого обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы, российская сторона по официальным каналам не получала", – указала представитель МИД.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что Турция ведет закрытые консультации с Россией и Украиной о возможном создании механизма, который будет направлен на предотвращение атак на суда в Черном море. В настоящий момент стороны обсуждают подходы и возможные параметры данного механизма, но конкретные детали и окончательные условия еще не определены.

