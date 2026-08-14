Современные валидаторы появились на 13 станциях МЦД

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Современные валидаторы появились на 13 станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Устройства заменили на станциях:



Лобня (МЦД-1);

Дегунино (МЦД-1);

Марк (МЦД-1);

Новодачная (МЦД-1);

Водники (МЦД-1);

Аникеевка (МЦД-2);

Гражданская (МЦД-2);

Красный Балтиец (МЦД-2);

Трикотажная (МЦД-2);

Москва-Товарная (МЦД-2);

Калитники (МЦД-2);

Красный Строитель (МЦД-2);

Савеловская (МЦД-4).

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) заменила около 170 устройств. Новые аппараты поддерживают оплату физической и виртуальной картой "Тройка", картой москвича и банковскими картами.

Устройства оснащены ярким экраном со светодиодной подсветкой, защищены от дождя и снега, имеют прочный антивандальный корпус и могут работать автономно без электричества.

Пассажирам напомнили, что для бесплатных пересадок на метро, МЦК и другие диаметры необходимо прикладывать карту к валидатору или турникету на входе и выходе со станции.

"Новое оборудование сделает оплату проезда еще удобнее", – добавил вице-мэр.

Ранее Владимир Путин высоко оценил роль МЦД в улучшении транспортного обслуживания жителей Москвы и Подмосковья. Он указал, что столица и область совместно реализовали проект трансформации старых электричек в наземное метро. По его словам, диаметры повысили качество пассажироперевозок.