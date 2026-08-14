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14 августа, 12:49

Транспорт

Современные валидаторы появились на 13 станциях МЦД

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Современные валидаторы появились на 13 станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Устройства заменили на станциях:

  • Лобня (МЦД-1);
  • Дегунино (МЦД-1);
  • Марк (МЦД-1);
  • Новодачная (МЦД-1);
  • Водники (МЦД-1);
  • Аникеевка (МЦД-2);
  • Гражданская (МЦД-2);
  • Красный Балтиец (МЦД-2);
  • Трикотажная (МЦД-2);
  • Москва-Товарная (МЦД-2);
  • Калитники (МЦД-2);
  • Красный Строитель (МЦД-2);
  • Савеловская (МЦД-4).

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) заменила около 170 устройств. Новые аппараты поддерживают оплату физической и виртуальной картой "Тройка", картой москвича и банковскими картами.

Устройства оснащены ярким экраном со светодиодной подсветкой, защищены от дождя и снега, имеют прочный антивандальный корпус и могут работать автономно без электричества.

Пассажирам напомнили, что для бесплатных пересадок на метро, МЦК и другие диаметры необходимо прикладывать карту к валидатору или турникету на входе и выходе со станции.

"Новое оборудование сделает оплату проезда еще удобнее", – добавил вице-мэр.

Ранее Владимир Путин высоко оценил роль МЦД в улучшении транспортного обслуживания жителей Москвы и Подмосковья. Он указал, что столица и область совместно реализовали проект трансформации старых электричек в наземное метро. По его словам, диаметры повысили качество пассажироперевозок.

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