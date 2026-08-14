14 августа, 12:49Транспорт
Современные валидаторы появились на 13 станциях МЦД
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Современные валидаторы появились на 13 станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Устройства заменили на станциях:
- Лобня (МЦД-1);
- Дегунино (МЦД-1);
- Марк (МЦД-1);
- Новодачная (МЦД-1);
- Водники (МЦД-1);
- Аникеевка (МЦД-2);
- Гражданская (МЦД-2);
- Красный Балтиец (МЦД-2);
- Трикотажная (МЦД-2);
- Москва-Товарная (МЦД-2);
- Калитники (МЦД-2);
- Красный Строитель (МЦД-2);
- Савеловская (МЦД-4).
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) заменила около 170 устройств. Новые аппараты поддерживают оплату физической и виртуальной картой "Тройка", картой москвича и банковскими картами.
Устройства оснащены ярким экраном со светодиодной подсветкой, защищены от дождя и снега, имеют прочный антивандальный корпус и могут работать автономно без электричества.
Пассажирам напомнили, что для бесплатных пересадок на метро, МЦК и другие диаметры необходимо прикладывать карту к валидатору или турникету на входе и выходе со станции.
"Новое оборудование сделает оплату проезда еще удобнее", – добавил вице-мэр.
Ранее Владимир Путин высоко оценил роль МЦД в улучшении транспортного обслуживания жителей Москвы и Подмосковья. Он указал, что столица и область совместно реализовали проект трансформации старых электричек в наземное метро. По его словам, диаметры повысили качество пассажироперевозок.
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