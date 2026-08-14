Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 13:09

Политика

Верховный суд рассмотрит апелляцию "Яблока" по снятию с выборов 17 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Верховный суд России 17 августа рассмотрит апелляцию по делу об отмене регистрации федерального списка партии "Яблоко" на выборах в Госдуму, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что 14 августа председатель партии Николай Рыбаков подаст апелляционную жалобу.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции в федеральном бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

При этом председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании и подал исковое заявление в суд об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов.

Верховный суд принял решение снять "Яблоко" с выборов. Указывалось, что не было найдено призывов к экстремизму в материалах партии, а основанием для снятия стало использование чужих текстов, изображений и видео без разрешения правообладателей, а также финансирование от лиц, получавших средства из зарубежных стран.

Адвокат партии Гаджи Алиев подчеркивал, что решение будет обжаловано. Одновременно с этим в ЦИК указали на то, что, пока судебное решение не вступит в силу, текст федерального избирательного бюллетеня пересматриваться не будет.

Читайте также


судыполитика

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика