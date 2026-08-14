Верховный суд рассмотрит апелляцию "Яблока" по снятию с выборов 17 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Верховный суд России 17 августа рассмотрит апелляцию по делу об отмене регистрации федерального списка партии "Яблоко" на выборах в Госдуму, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что 14 августа председатель партии Николай Рыбаков подаст апелляционную жалобу.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции в федеральном бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

При этом председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании и подал исковое заявление в суд об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов.

Верховный суд принял решение снять "Яблоко" с выборов. Указывалось, что не было найдено призывов к экстремизму в материалах партии, а основанием для снятия стало использование чужих текстов, изображений и видео без разрешения правообладателей, а также финансирование от лиц, получавших средства из зарубежных стран.

Адвокат партии Гаджи Алиев подчеркивал, что решение будет обжаловано. Одновременно с этим в ЦИК указали на то, что, пока судебное решение не вступит в силу, текст федерального избирательного бюллетеня пересматриваться не будет.

