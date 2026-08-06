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06 августа, 13:36

Политика

Общественная палата подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Политические партии и Общественная палата России заключили соглашение о наблюдении за голосованием на выборах в Госдуму. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу "Единой России".

Документ предполагает обмен опытом при подготовке наблюдателей и совместное обсуждение инструментов контроля, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Член генсовета "ЕР", сенатор Сергей Перминов отметил, что для партии главная цель кампании – легитимный результат. По его словам, его обеспечат почти 200 тысяч наблюдателей, подготовка которых ведется непрерывно. Также создана технологическая платформа для круглосуточного мониторинга избирательных участков. Перминов призвал все партии к конструктивному взаимодействию.

Подмосковные отделения партий ранее подписали аналогичное соглашение с Общественной палатой Московской области. Зампред Мособлдумы Олег Рожнов уточнял, что благодаря системе видеомониторинга любой желающий сможет лично увидеть происходящее на участках, а не полагаться на информацию из соцсетей, которая не всегда объективна.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В эти же дни будут проведены другие голосования и референдумы, намеченные на 20 сентября.

При этом на участие в ДЭГ уже подано свыше 250 тысяч заявлений через портал "Госуслуги". В этом году дистанционное голосование применяется в 32 регионах. Россияне смогут проголосовать на выборах думских депутатов, а также на региональных и местных выборах.

Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке или онлайн

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